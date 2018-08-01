На Черниговщине школьник покончил с собой

Об инциденте сообщила пресс-служба полиции.

Открыто уголовное производство по части доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве неадекватная женщина пыталась совершить суицид, бросаясь под колеса автомобилей на проезжей части. Об этом передает dtp.kiev.ua. По словам очевидцев, девушка уже не раз пыталась свести счеты с жизнью. Ее постоянно забирают в отделение патрульные, но затем выпускают женщину из-за отсутствия состава преступления.