14:33 01.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Черниговщине школьник покончил с собой

В Ичнянском районе на Черниговщине повесился школьник. Это произошло сразу после ссоры с матерью.

На Черниговщине школьник покончил с собой

Об инциденте сообщила пресс-служба полиции.

Открыто уголовное производство по части доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве неадекватная женщина пыталась совершить суицид, бросаясь под колеса автомобилей на проезжей части. Об этом передает dtp.kiev.ua. По словам очевидцев, девушка уже не раз пыталась свести счеты с жизнью. Ее постоянно забирают в отделение патрульные, но затем выпускают женщину из-за отсутствия состава преступления.


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