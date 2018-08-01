Китай атаковал очередной тайфун

Об этом сообщает Синьхуа.

По прогнозу синоптиков, 12-й по счету в этом году тайфун выйдет на сушу утром 3 августа.

В северной и южной частях Восточно-Китайского моря ожидается сильный ветер силой от 6 до 7 баллов. В центре тайфуна на море будет бушевать ветер силой 8 баллов.

Под влиянием "Джондари", в районе к югу от рек Янцзы и Хуайхэ и северо-восточной части района пройдут дожди и ливни.

Как сообщал "УРА-Информ", на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение. Об этом передает пресс-служба Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны. Сообщается, что мощностью земельных толчков составила 6,4 баллов по шкале Рихтера.