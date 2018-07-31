12:39 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе была жуткая буря с ливнем - ФОТО

Вчере вечером, 30 июля, в Тернополе прошел сильный ливень с громом и молниями. Соответствующие фотографии надвигающегося шторма опубликовали местные жители на своих страничках в социальных сетях.

В Тернополе была жуткая буря с ливнем - ФОТО

Как отметили очевидцы непогоды, небо мгновенно затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. В тот же момент активные пользователи сети стали делиться апокалиптическими снимками.

Стоит отметить, что местные жители ждали тропического ливня. Вместо этого дождь лил около 10 минут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непогода затопила Центральный проспект в Николаеве. Вместе с тем за это время ливень смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку. Так, на пересечении улицы Малая Морская и проспека Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.


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