В Тернополе была жуткая буря с ливнем - ФОТО

Как отметили очевидцы непогоды, небо мгновенно затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. В тот же момент активные пользователи сети стали делиться апокалиптическими снимками.

Стоит отметить, что местные жители ждали тропического ливня. Вместо этого дождь лил около 10 минут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непогода затопила Центральный проспект в Николаеве. Вместе с тем за это время ливень смог превратить один из главных проспектов Николаева в мини-реку. Так, на пересечении улицы Малая Морская и проспека Центрального в большом потоке воды автомобили буквально плавают.