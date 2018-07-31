В Николаевской области от удара фуры погиб человек - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Как установили правоохранители области, 26-летний водитель грузовика Renault Magnum не справился с управлением и допустил опрокидывание груза на обочину. На этот раз не удалось избежать смертельного исхода, погиб мужчина, который спокойно переходил проезжую часть дороги. При этом, водитель транспортного средства получил многочисленные телесные повреждения.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции и спасатели. Кроме того, по данному факту проводится расследование уголовного производства.

"Движение на указанном участке пути временно ограничено", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Киев - Чоп в селе Ковьяри Пустомытовского района столкнулись три иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.