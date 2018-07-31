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В Николаеве горела школа - ФОТО

В Николаева в понедельник, 30 июля, горела школа.

В Николаеве горела школа - ФОТО

К возгоранию привело Неосторожное обращение с огнем в школьной мастерской. Как сообщает пресс-служба Главного управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, информация о возгорании поступила около семи часов вечера.

Сообщалось, что в одном из помещений школы на улице Лягина произошел пожар. На место прибыли дежурные отделения пожарно-спасательных частей, а также дежурная смена оперативно-координационного центра.

Благодаря своевременно принятым мерам уже через пол часа спасатели локализовали пожар, а еще через 20 минут полностью его ликвидировали на незначительной площади.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в Харькове в понедельник, 30 июля, в одном из многоэтажных домов произошел пожар. К счастью никто из жителей дома не пострадал. Вместе с тем спасателями пришлось эвакуировать десять человек.


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