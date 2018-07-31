В Колумбии неизвестный стрелял по людям в бильярдной, погибли восемь человек

Они подъехали к зданию на мотоциклах к зданию, расположенному в одном из районов города Эль-Тарра и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. В результате инцидент погибли восемь человек.

Как сообщает издание El Tiempо, погибли семь человек, в том числе одна женщина, еще три человека получили ранения. Чуть позже один из раненых умер в больнице.

Власти колумбийского департамента Норте-де-Сантандер начали расследование происшествия.

Издание также напоминает, что Норте-де-Сантандер является зоной противостояния повстанцев из Армии национального освобождения и Народной армии освобождения Колумбии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. во Франции в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести в городе Бон (Кот-д'Ор). Неизвестные вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Основная версия правоохранителей - причиной стрельбы послужило сведение счетов.