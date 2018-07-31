03:00 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове горела многоэтажка, спасатели эвакуировали десять человек - ФОТО, ВИДЕО

В Харькове в понедельник, 30 июля, в одном из многоэтажных домов произошел пожар.

В Харькове горела многоэтажка, спасатели эвакуировали десять человек - ФОТО, ВИДЕО

К счастью никто ил жителей дома не пострадал. Вместе с тем спасателями пришлось эвакуировать десять человек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, среди эвакуированных было трое детей.

Информация о возгорании поступила после полудня. Уже на месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе по проспекту Людвига Свободы.

Как было установлено, огонь охватил домашние вещи на балконе и в комнате квартиры на девятом этаж. Площадь пожара составляла около десяти квадратных метров.

Дым от пожара начал распространяться от квартиры по лестничной клетке на верхние этажи. Некоторые жильцы дома нуждались в помощи, чтобы их безопасно эвакуировали на свежий воздух. Поэтом всех из эвакуировали.

Пожар был полностью ликвидирован к часу дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Греции подозревает, что масштабные лесные пожары в пригороде Афин вспыхнули в результате поджога. По словам министра общественного порядка количество жертв пожара достигло уже более девяти десятков человек. Поисково-спасательная операция продолжается как на суше, так и в море.


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