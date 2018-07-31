14:40 31.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии из-за сильных дождей погибли 347 человек

В течении месяца в Японии из-за наводнения и других стихийных бедствий погибло по меньшей мере 347 людей. Также более 57 тысяч местных жителей обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

В Японии из-за сильных дождей погибли 347 человек

Об этом сообщает Анадолу.

Так, на западе страны в результате оползней и наводнени погибли 222 человека. В свою очередь девять людей считаются пропавшими без вести.

"Среди них примерно половина - люди преклонного возраста", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, еще 125 человек умерли за месяц от небывалой жары. 

Кстати, в метеорологическом управлении жару в стране было признано стихийным бедствием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Японский острова вновь страдают от мощного тайфуна, который обрушился на центральные и западные регионы страны. Сообщается, что больше всего от действий стихии пострадали города Атами и Одавара. Из-за возможного усиления стихийного бедствия японские авиакомпании отменили более 140 внутренних авиарейсов.


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