В Японии из-за сильных дождей погибли 347 человек

Об этом сообщает Анадолу.

Так, на западе страны в результате оползней и наводнени погибли 222 человека. В свою очередь девять людей считаются пропавшими без вести.

"Среди них примерно половина - люди преклонного возраста", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, еще 125 человек умерли за месяц от небывалой жары.

Кстати, в метеорологическом управлении жару в стране было признано стихийным бедствием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Японский острова вновь страдают от мощного тайфуна, который обрушился на центральные и западные регионы страны. Сообщается, что больше всего от действий стихии пострадали города Атами и Одавара. Из-за возможного усиления стихийного бедствия японские авиакомпании отменили более 140 внутренних авиарейсов.