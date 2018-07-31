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В Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, которые пытался продать своего сына - ВИДЕО, ФОТО

В понедельник, 30 июля, сотрудники прикарпатской полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали 27-летнего уроженца Закарпатья.

В Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, которые пытался продать своего сына - ВИДЕО, ФОТО

Мужчина был задержан при попытке продать своего трехмесячного сына. Ребенка отец оценил в сто тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в настоящее время мальчик находится в больнице, где его осматривают врачи. Следователи проверяют причастность к преступлению еще нескольких человек.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному отцу. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 31 июля, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Погибший был также известен по позывным "Сармат".


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