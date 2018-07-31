В Индонезии спасатели эвакуировали с вулкана Ринджани более 500 альпинистов

Во вторник утром, 31 июля, спасатели эвакуировали 543 туриста. Поиски еще шести пропавших в горах продолжаются.

Как сообщил журналистам представитель местной службы спасения, после мощного землетрясения на стратовулкане Ринджани остались 560 альпиниста.

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 километров и один километр на юго-восток от города Лелонгкен.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 километров к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 километров на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 километров.

В третий раз подземные толчки произошли в 67 километров к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 километров.