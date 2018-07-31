15:42 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкасской области подросток изнасиловал женщину

Несколько недель назад в Тальном Черкасской области 13-летний мальчик изнасиловал 39-летнюю женщину. В тот же день пострадавшая скончалась.

В Черкасской области подросток изнасиловал женщину

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в районную больницу была доставлена местная жительница с телесными повреждениями и признаками изнасилования. Оказалось, что принудительный половой акт с ней совершил несовершеннолетний парень.

По словам следователей, они успели пообщаться в день смерти с пострадавшей и установили личность, который имеет отношение к этому делу. В частности, им оказался 13-летний представитель одной из национальностей.

Так, молодой насильник был обнаружен в Житомирской области, у доме своей бабушки. При этом, отец, мать и старший брат подростка проживают в селе Винницкой области.

"Подозреваемый признал, что у него был половой акт с женщиной. Он также рассказал, что ее и оставил в кустах", - отметили правоохранители.

В настоящее время устанавливается все детали инцидента. Также по данному факту стражи строгого порядка открыли несколько уголовных производств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе украинской столицы неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся с места инцидента.


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