В Бердянске застрелили активиста и участника АТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое человек приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.

По информации некоторых украинских СМИ, злоумышленники после содеянного скрылись с места происшествия. В то же время очевидцы инцидента утверждают, что номер транспортного средства на котором приехали нападавшие АР8673.

Сейчас на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена". Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook не утихают разговоры о 23-летнеей девушке, медике-военнослужащей ВСУ Сабине Галицкой, которая погибла в результате обстрелов противника.