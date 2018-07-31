В Бердянске застрелили активиста и участника АТО

Во вторник, 31 июля, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Погибший был также известен по позывным "Сармат".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое человек приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.
По информации некоторых украинских СМИ, злоумышленники после содеянного скрылись с места происшествия. В то же время очевидцы инцидента утверждают, что номер транспортного средства на котором приехали нападавшие АР8673.
Сейчас на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена". Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на странице "Повернись живим" в соцсети Facebook не утихают разговоры о 23-летнеей девушке, медике-военнослужащей ВСУ Сабине Галицкой, которая погибла в результате обстрелов противника.