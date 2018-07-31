10:18 31.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане автобус с пассажирами подорвался на мине, есть жертвы

На западе Афганистана автобус подорвался на мине, в результате чего погибли 11 человек. Также из-за сильнейшего погрома ранены еще 40 не в чем не повинные местные жители.
В Афганистане автобус с пассажирами подорвался на мине, есть жертвы

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в районе Бала-Булук. В то же время начальник отдела здравоохранения провинции Фарах Абдула Джабар Шахика подчеркнул, автобус перевозил пассажиров из провинции Герат в столицу страны Кабул. Однако в результате подрыва на придорожной бомбе погибли не менее 11 человек. 

"Среди погибших есть женщина, а среди пострадавших - женщины и дети", - гласит сообщение.

По данным местных властей, взрывное устройство находилось на обочине.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за инцидент. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в провинции Нангархар в Афганистане смертник на автомобиле направил автомобиль на правительственных военных. Сообщается, что автомобильный теракт произошел, когда военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан. 


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