В Афганистане автобус с пассажирами подорвался на мине, есть жертвы

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел ранним утром в районе Бала-Булук. В то же время начальник отдела здравоохранения провинции Фарах Абдула Джабар Шахика подчеркнул, автобус перевозил пассажиров из провинции Герат в столицу страны Кабул. Однако в результате подрыва на придорожной бомбе погибли не менее 11 человек.

"Среди погибших есть женщина, а среди пострадавших - женщины и дети", - гласит сообщение.

По данным местных властей, взрывное устройство находилось на обочине.

В настоящее время ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за инцидент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в провинции Нангархар в Афганистане смертник на автомобиле направил автомобиль на правительственных военных. Сообщается, что автомобильный теракт произошел, когда военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан.