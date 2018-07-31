19:10 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Убийцу участника АТО Олешко задержали

Убийца участника антитеррористической операции и самообороны Бердянска Виталия Олешко задержан возле Мелитополя Запорожской области.

Убийцу участника АТО Олешко задержали

Об этом сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно сыскных мероприятий был задержан убийца Виталия Сармата. Детали вскоре на официальных источниках, - написал Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщал "УРА-Информ", во вторник, 31 июля, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Погибший был также известен по позывным "Сармат". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Как отмечается, убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое человек приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.


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