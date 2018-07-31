Птицы чуть не угробили самолет с украинскими пассажирами

После набора высоты, лайнеру потребовалось еще четыре с половиной часа кружить над Украиной, чтобы сжечь топливо дабы избежать возможной катастрофы.

В свою очередь, в авиакомпании МАУ подтвердили, что рейс Львов - Шарм-эль-Шейх 30 июля был вынужден садиться на запасной аэродром. Этой локацией стал международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщал "УРА-Информ", в международном аэропорту Киев имени Сикорского в четверг вечером, 14 июня, произошел инцидент с самолетом авиакомпании Bravo. Во время приземления самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу. Как сообщила у себя на страничке в Facebook пресс-служба аэропорта, воздушное судно совершало полет из Анталии в Киев. На борту находилось 169 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.