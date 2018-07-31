Полиция открыла дело из-за убийства бойца АТО в Бердянске - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, активист был застрелен из двуствольной винтовки выстрелами в спину активист, ветеран АТО Виталий Олешко. Также огромной неожиданностью для правоохранителей стало выступление бойца АТО за некоторое время до смерти. В тот момент погибший еще не знал, что ему осталось жить еще несколько часов.

На видео можно увидеть последствия убийства Олешко. Инцидент комментирует судя по всему его друг по обороне АТО.

В настоящее время оперативники продолжают розыск злоумышленников.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое человек приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину активиста.