16:33 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО

Сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.

Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО

Об этом пишет УНИАН.

Полицейские обнаружили автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства. В салоне никого не было.

Как сообщал "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства участника антитеррористической операции в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины. Как выяснили правоохранители, активист был застрелен из двуствольной винтовки выстрелами в спину активист, ветеран АТО Виталий Олешко. Также огромной неожиданностью для правоохранителей стало выступление бойца АТО за некоторое время до смерти. В тот момент погибший еще не знал, что ему осталось жить еще несколько часов.


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