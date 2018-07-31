20:32 31.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом в авария попали три маршрутки, пострадали четыре человека

В поселке Вишневое Киевской области во вторник, 31 июля, столкнулись сразу три маршрутки.

Под Киевом в авария попали три маршрутки, пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, по предварительным данным, 65-летнему водителю маршрутного автобуса №732 стало плохо и он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с двумя другими автобусами №№ 306 и 723, двигавшимися в противоположном направлении.

Скорая помощь увезла в больницу двое водителей и двое пассажиров.

На месте работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Допрашиваются участники ДТП, свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Вместе с тем полиция напоминает, что на территории Киевской области продолжается операция "Перевозчик", направленная на профилактику аварийности и снижение ее последствий на пассажирском транспорте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 30 июля, в Львовской области столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек.


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