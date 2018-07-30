22:32 30.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области в результате ДТП пострадало восемь человек

В понедельник, 30 июля, в Львовской области столкнулись две иномарки.

Во Львовской области в результате ДТП пострадало восемь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла около трех часов дня на автодороге Львов-Луцк возле села Стоянов в Радеховском районе.

Тут по неизвестным причинам столкнулись автомобили "Skoda Octavia" и "Volkswagen Transporte". От сильного удара травмы получили водитель и семь пассажиров "Volkswagen".

При этом один из пострадавших иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в воскресенье, 29 июля, произошла тройная авария. Около двух часов дня на автодороге Киев - Чоп в селе Ковьяри Пустомытовского района столкнулись три иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.


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