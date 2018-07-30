12:48 30.07.2018 | Происшествия | Новости
100200166:labazovych

Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

Во французском городе Бон произошла перестрелка, в результате которой около семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

Как отметили полицейские, инцидент случился в 04:20 по местному времени в районе Сен-Жак. Там неизвестные злоумышленники вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Что послужило причиной стрельбы пока неизвестно, при этом, одной из версий является сведение счетов.

"Семь пострадавших были госпитализированы", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов. Вместе с теи один из пострадавших в данное время находится "между жизнью и смертью. К слову, врачи делают все возможное чтобы спасти пациента.

Сейчас следователи начали расследование по факту обстрела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а потом одного из них избил.


Поделиться
Читайте также:
 
В Таджикистане в аварии погибли четверо иностранных туристов Порошенко считает, что украинская автокефалия поддержит независимость Украины В Испании начались лесные пожары Граждани РФ протестуют против пенсионной реформы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив