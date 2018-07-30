Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

Как отметили полицейские, инцидент случился в 04:20 по местному времени в районе Сен-Жак. Там неизвестные злоумышленники вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Что послужило причиной стрельбы пока неизвестно, при этом, одной из версий является сведение счетов.

"Семь пострадавших были госпитализированы", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов. Вместе с теи один из пострадавших в данное время находится "между жизнью и смертью. К слову, врачи делают все возможное чтобы спасти пациента.

Сейчас следователи начали расследование по факту обстрела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а потом одного из них избил.