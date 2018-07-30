В Таджикистане в аварии погибли четверо иностранных туристов

В результате аварии четыре человека погибли. Как сообщает местное издание Аsiaplus, всего было семеро туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах.

Четверо из них погибли на месте. Остальные были травмированы.

Вместе с тем в пресс-службе Министерства внутренних дел Таджикистана сообщили, что около четырех часов дня неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия. Сейчас для розыска и поимки водителя создана специальная бригада

По данным МВД, трое туристов погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице Дангаринского района. Еще троим иностранцам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь.

По словам главы ведомства Рамазона Рахимзода, в результате проведенной операции по выявлению и задержанию причастных к ДТП лиц один был убит, один задержан и еще трое находятся в розыске.

Полная картина того, что произошло в Дангаре, пока не ясна, - сказал он в понедельник утром на пресс-конференц, добавив, что убитый имел при себе огнестрельное оружие.

Он также сообщил, что один из получивших травмы туристов - гражданин Франции - доставлен в больницу с ножевым ранением. Еще один отстал от группы и не знает что произошло.

Рахимзода подчеркнул, что рассматриваются различные версии произошедшего от разбойного нападения и грабежа, до убийства. Также не исключается версия террористического акта", - подытожил министр.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в конце июня сообщалось, что на юго-востоке Польши автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки и Канады столкнулся с легковым автомобилем.