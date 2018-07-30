22:53 30.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Швеции ливень затопил подземном переходе железнодорожного вокзала, люди устроили бассейн - ВИДЕО

В шведском город Уппсала в понедельник, 30 июля, прошел сильнейший ливень.

В Швеции ливень затопил подземном переходе железнодорожного вокзала, люди устроили бассейн - ВИДЕО

В результате обильных осадков оказался затопленным подземный переход центрального железнодорожного вокзала. Как сообщает The Local, местные жители превратили его в бассейн.

При этом некоторые из пассажиров пытались преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.

Они принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.

Как выяснилось, местные власти не могли решить, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции. После выяснения недоразумения воду в воскресенье вечером полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь, водой затопило улицы и подземные переходы.


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