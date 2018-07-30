03:00 30.07.2018 | Происшествия | Новости
100200130:Polishuk

В Мьянме наводнение унесло жизни десяти человек

В Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере десяти человек.

В Мьянме наводнение унесло жизни десяти человек

По состоянию на вечер воскресенья, 29 июля, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает AFP, некоторые местные жители были спасены на лодках, а волонтеры использовали плоты из бочек и кусков дерева, чтобы вытаскивать людей.

Более 550 000 перемещенных лиц пострадали от наводнений по всей стране.

При этом в некоторых районах была эвакуация местных жителей. Ежегодно

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.


Поделиться
Читайте также:
 
На Львовшине произошло тройное ДТП, пострадали восемь человек Додон заявил, что против вывода российских войск из Приднестровья Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека - ФОТО, ВИДЕО В Житомире нетрезвый водитель иномарки пытался подкупить патрульных - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив