В Мьянме наводнение унесло жизни десяти человек

По состоянию на вечер воскресенья, 29 июля, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает AFP, некоторые местные жители были спасены на лодках, а волонтеры использовали плоты из бочек и кусков дерева, чтобы вытаскивать людей.

Более 550 000 перемещенных лиц пострадали от наводнений по всей стране.

При этом в некоторых районах была эвакуация местных жителей. Ежегодно

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.