В Мьянме наводнение унесло жизни десяти человек

В Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере десяти человек.
По состоянию на вечер воскресенья, 29 июля, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает AFP, некоторые местные жители были спасены на лодках, а волонтеры использовали плоты из бочек и кусков дерева, чтобы вытаскивать людей.
Более 550 000 перемещенных лиц пострадали от наводнений по всей стране.
При этом в некоторых районах была эвакуация местных жителей. Ежегодно
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.