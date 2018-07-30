В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня

Об этом сообщает "Синьхуа".

Как отмечается, сход оползня был вызван обрушением стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин. По предварительным данным, шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.

В агенстве также говорится о том, что сейчас не менее 27 человек числились пропавшими без вести после схода оползня. Соответствующие данные до сих пор уточняются.

"В понедельник стало известно об обнаружении еще 23 тел", - говорится в сообщении.

В настояще время операция по поиску еще четырех человек продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Японии зафиксирована рекордно высокая температура. За последний месяц в стране умерли десятки людей, преимущественно из-за последствий тепловых ударов, сообщает агентство dpa. В том числе трое умерли в понедельник, 23 июля, и 11 человек - в минувшую субботу. Большинство из умерших были преклонного возраста. За первые две недели июля около 12 тысяч человек оказались в больнице.