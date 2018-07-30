В Харькове ножом ударили в спину маленькую девочку

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Происшествия случилось вечером 27 июля.

Девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины и была госпитализирована в больницу. Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения негодяя.

Также возбуждено уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.

Как сообщал "УРА-Информ", во французском городе Бон произошла перестрелка, в результате которой около семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.