07:45 30.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли шесть человек

В результате лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, уже погибли шесть человек.

В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли шесть человек

В общей сложности около 17 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщило агентство Associated Press, спасатели накануне в воскресенье, 29 июля, обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения.

Личность погибшего шериф не уточнил. Вместе с тем по его данным пропавших без вести всего лишь семь человек.

Из-за пожара в течение недели были эвакуированы почти 40 тысяч человек. За минувшие сутки площадь возгорания немного увеличилась. На данный момент огнем охвачено свыше 360 квадратных метров.

Борьбу со стихией ведут более 3,5 тысяч пожарных, задействованы около 20 вертолетов. Однако пламя по-прежнему удалось локализовать лишь на 5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Северная Каролина, где бушуют лесные пожары, уже есть жертвы. По стоянию на утро пятницы, 27 июля, погиб один человек, еще трое пострадали. Во время тушения лесного пожара погиб оператор бульдозера. Он пытался сдержать распространение огня.


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