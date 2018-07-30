В Днепре появились медузы и морская рыба

Об этом сообщают в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

По словам главы Ассоциации Александра Чистякова, Днепр перегородили дамбами, лишив реку естественного течения. Вследствие чего в каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличная от речной.

Кроме того, глава Ассоциации указывает на то, что фактически все автомойки сбрасывают отходы своего производства в ливневки, по которым, минуя очистные сооружения, грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и автохимией, беспрепятственно попадает прямо в Днепр.

Как сообщал "УРА-Информ", в городе Днепре местные жители обнаружили сотни коробок чая возле мусорника одного из домов. Об своеобразной находке коммунальщики пока разводят руками.