10:35 30.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Аргентине машина на огромной скорости вылетела с эстакады - ВИДЕО

В Аргентине в понедельник утром, 30 июля, автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады.

В Аргентине машина на огромной скорости вылетела с эстакады - ВИДЕО

При этом водитель машины остался в живых. Как сообщают очевидцы в социальной сети, ссылаясь на официальную информацию полиции, дорожно-транспортное происшествия произошло на авениде Хенераль Пас, соединяющей Буэнос-Айрес с провинцией.

Машина перемещалась со скоростью 170 километров в час. За рулем машины находился 19-летний молодой человек.

Скорая помощь после инцидента увезла его в больницу с многочисленными переломами.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в воскресенье, 29 июля, поезд сбил н переезде автомобиль Renault Megane. В результате аварии погибли два человека.


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