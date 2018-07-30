В аэропорту Сан-Паулу потерпел крушение небольшой самолет, пилот погиб - ВИДЕО, ФОТО

Он упал при заходе на посадку. В результате крушения погиб пилот.

Как сообщает телеканал Globo, ссылаясь на данные пожарный департамент, после падения самолет, который вылетел из города Видейр штат Санта-Катарина около десяти часов вечера по киевскому времени, загорелся.

По данным департамента, шесть пассажиров были спасены и госпитализированы в больницы Сан-Паулу.

Самолет Beechcraft King Air C90 принадлежал компании по производству упаковок Videplast. Пассажиры воздушного судна являются сотрудниками этой фирмы или их деловыми партнерами. Самолет был выпущен в 2008 году.

Вместе с тем местные журналисты, который ссылается на авиаперевозчика Infraero сообщают, что второй пилот был доставлен в больницу на вертолете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в швейцарских Альпах потерпел крушения легкомоторный самолет. Он врезался в вершину ледника. В результате аварии погибли четверо людей.