Украинские военные проведут зачистку Лисичанска от сепаратистов

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

Жителей просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, в пресс-центре ОС попросили людей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Как сообщал "УРА-Информ", в рамках Целевого фонда многих партнеров правительство Канады и Швеции выделили Украины первые два миллиона долларов.