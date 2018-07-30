19:14 30.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские военные проведут зачистку Лисичанска от сепаратистов

31 июля и 1 августа в городе Лисичанск на Луганщине военные проведут операцию по противодействию террористической и диверсионной угрозе.

Украинские военные проведут зачистку Лисичанска от сепаратистов

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

Жителей просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, в пресс-центре ОС попросили людей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Как сообщал "УРА-Информ", в рамках Целевого фонда многих партнеров правительство Канады и Швеции выделили Украины первые два миллиона долларов.


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