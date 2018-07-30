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Под Киевом поезд столкнулся с Renault, погибли два человека - ФОТО

В Киевской области в воскресенье, 29 июля, поезд сбил на переезде автомобиль Renault Megane.

Под Киевом поезд столкнулся с Renault, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает Общественное радио, дорожно-транспортное происшествия произошло на отрезке дороги между Триполье и Мироновкой.

По словам машиниста поезда, переезд был закрыт и водитель Renault пытался проскочить на красный свет. На место происшествия прибыли "скорая" и полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в воскресенье, 29 июля, легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии пострадал мужчина и двое несовершеннолетних детей. Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции области, дорожно-транспортное происшествия произошло в селеЛиповое Глобинского района на автодороге "Кременчуг-Черкассы".


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