На Прикарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Как отмечается, подпольная нарколаборатория образоваласьв городе Калуш. Там оперативники конфисковали партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата "Субутекс", стоимость которой на "черном рынке" составляет почти девятьсот тысяч гривен, и марихуану.

Вместе с тем у нарушителей порядка заметили десять гранат РГД-5, четыре пистолета различных марок и наличные в сумме более ста тысяч гривен.

В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 310 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские полисмены провели операцию по задержанию двух руководителей наркосиндиката. Задержанным оказался 32-летний житель города Никополь, который проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района.