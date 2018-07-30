15:58 30.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200183:labazovych

На Прикарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев - ФОТО

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух братьев, которые изготовляли синтетические наркотики и занимались производством марихуаны в собственном частном доме.

На Прикарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Как отмечается, подпольная нарколаборатория образоваласьв городе Калуш. Там оперативники конфисковали партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата "Субутекс", стоимость которой на "черном рынке" составляет почти девятьсот тысяч гривен, и марихуану.

Вместе с тем у нарушителей порядка заметили десять гранат РГД-5, четыре пистолета различных марок и наличные в сумме более ста тысяч гривен.

В настоящее время злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 310 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские полисмены провели операцию по задержанию двух руководителей наркосиндиката. Задержанным оказался 32-летний житель города Никополь, который проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Нацбанке сделали заявление о новых украинских деньгах В центре Киева до 12 августа ограничат движение транспорта Появились подробности игрового номера Ярмоленко в Вест Хэме Россиян мобилизует не оппозиция, а пенсионная реформа
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив