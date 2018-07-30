На Львовшине произошло тройное ДТП, пострадали восемь человек

Около двух часов дня на автодороге Киев - Чоп в селе Ковьяри Пустомытовского района столкнулись три иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек.

При этом среди травмированных есть полуторамесячный младенец. Как сообщает спикер Главного управления Национальной полиции в Львовской области Светлана Добровольская, по предварительным данным водитель автомобиля "Volkswagen Passat", 37-летний житель Пустомытовского района, выезжая на главную дорогу и не предоставив преимущество в движении, столкнулся с автомобилем BMW под управлением 20-летнего жителя этого же района, после чего на встречной полосе столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 30-летний житель города Новый Раздел.

С телесными повреждениями, полученными в результате ДТП, в больницу доставили водителя Volkswagen, а также его 34-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 12 лет и полтора месяца.

Пострадали также двое других водителей и пассажиров BMW, жительницы Пустомытовского и Николаевского районов в возрасте 49 и 17 лет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в воскресенье, 29 июля, легковушк столкнулась с грузовиком. В результате аварии пострадал мужчина и двое несовершеннолетних детей. Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции области, дорожно-транспортное происшествия произошло в селеЛиповое Глобинского района на автодороге "Кременчуг-Черкассы".