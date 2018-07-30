На Киевском море во время парусной регаты погиб яхтсмен из Британии - ВИДЕО

Трагический несчастный случай произошел на Киевском море, где в эти дни проходят соревнования. Как сообщают журналисты с места события, яхты вышли на водохранилище и ожидали старта гонки.

Внезапно мужчина упал на борту. Пока неизвестно, поскользнулся ли он, то ли ему стало плохо.

Коллеги из команды начали проводить реанимацию и сперва сумели откачать мужчину. Он начал дышать.

Однако вскоре мужчина умер еще до приезда врачей и "скорая помощь" не смогла его спасти. Сейчас полиция и медики устанавливают причину смерти спортсмена.

Погибшему было 65-летний, он британец, который в последнее время жил в Киеве и он был опытным спортсменом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в воскресенье, 29 июля, поезд сбил на переезде автомобиль Renault Megane. В результате аварии погибли два человека. Как сообщает Общественное радио, дорожно-транспортное происшествия произошло на отрезке дороги между Триполье и Мироновкой.