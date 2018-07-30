Более 500 человек застряли в Индонезии после землетрясения

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию местных властей.

Как отмечаетсч, в данное время около 500 человек заблокированы на стратовулкане в районе Сегара-Анакан. При этом, еще 60 человек сейчас находятся в районе Бату-Цирпа.

По предварительной информации, после землетрясения маршруты для туристов на горе были закрыты в связи с опасностью образования новых оползней. Поэтому, в район предполагаемого нахождения туристов направлены команды спасателей и вертолеты.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате землетрясения в Индонезии погибли 14 человек. Количество пострадавших в результате стихии достигло 160 человек.