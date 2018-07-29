В Житомире нетрезвый водитель иномарки пытался подкупить патрульных - ФОТО

Нетрезвый мужчина пытался дать им взятку. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, в ночь на воскресенье, 29 июля, около четырех часов утра патрульные остановили иномарку за нарушение правил дорожного движения - вместе с тем водитель не подал предупредительный сигнал при маневрировании.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на состояние опьянения водитель отказался.

При составлении административных материалов нарушитель, чтобы избежать ответственности, предложил полицейским деньги. Инспекторы предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, предусмотренной законодательством. Однако гражданин достал из кармана куртки 200 долларов и пытался передать их патрульным.

За попытку дачи взятки гражданина задержали. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи. Патрульные составили административные документы согласно статьям Управление в состоянии опьянения и Управление транспортным средством без соответствующих документов КоАП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области полиция задержал прокурора местной прокуратуры. Служитель фемиды попался на взятке. Как сообщает пресс-секретарь генеральной прокурора Лариса Сарган, прокурор Жмеринской местной прокуратуры и водитель этой же прокуратуры в воскресенье, 29 июля, были задержаны непосредственно после получения неправомерной выгоды.