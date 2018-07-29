11:50 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице продолжается разгул пьяных автомобилистов - ФОТО

В районе Академогородка иномарка врезалась в припаркованный BMW. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице продолжается разгул пьяных автомобилистов - ФОТО

Инцидент произошел на бульваре Академика Вернадского. По предварительной информации, автомобиль BMW был припаркован у обочины, когда водитель Geely ехала в сторону проспекта Победы и врезалась в неподвижного "немца". 

По прибытии на место происшествия патрульные провели тест на алкоголь. Выяснилось, что виновница ДТП имела явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошла тест на драгер, который показал 1,08 промилле.

Правоохранители составили административный материал на водителя, за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники патрульной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Козятинском районе Киевской области непристегнутый водитель стал жертвой аварии.


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