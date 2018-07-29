В швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Он врезался в вершину ледника. В результате аварии погибли четверо людей.

Как сообщили в воскресенье, 29 июля, The Local, ссылаясь на данные полиции, самолет спустился на уровень 3,3 тысяч метров над уровнем моря около пяти часов вечера по местному времени в пятницу.

Практически в это же время было получено предупреждение и сразу же туда было отправлена команда спасателей. Определили, что это четырехместный самолет, сделанный французской фирмой Робин.

Уже на месте происшствия, спасатели констатировали, что пилот и трое пассажиров погибли. Сейчас выясняют обстоятельства аварии. Погибших официально еще не идентифицировали.

Напомним, 28 июля на юго-востоке Франции разбился небольшой самолет, в результате чего погибли двое людей.

Как сообщал УРА-Информ, катастрофа произошла утром неподалеку от административного центра департамента - города Шарлевиль-Мезьер. По предварительным данным, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета. Он пытался посадить самолет на взлетную полосу, однако зацепил верхушку дерева возле нее.