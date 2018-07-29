20:32 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали дети

В Полтавской области в воскресенье, 29 июля, легковушка столкнулась с грузовиком.

В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка, пострадали дети

В результате аварии пострадал мужчина и двое несовершеннолетних детей. Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции области, дорожно-транспортное происшествия произошло в селеЛиповое Глобинского района на автодороге "Кременчуг-Черкассы".

35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" двигался в направлении города Черкассы. По неизвестным пока причинам он врезался в грузовой автомобиль "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области.

От сильного удара травмы получили водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.

Скорая помощь увезла всех пострадавших в больницу. Полиция сейчас устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, житель села Березово Рокитнянского района Ровенской области на огромной скорости протаранил пешехода.

По предварительной информации, 18-летний парень на огромной скорости, двигаясь по улице Центральная села Березово, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла во встречном направлении.


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