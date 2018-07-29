12:32 29.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве загорелся товарный склад - ВИДЕО

В ночь на 29 июля в административно-складском здании на ул. Академика Бутлерова загорелся товарный склад. Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве загорелся товарный склад - ВИДЕО

Сообщается, что на место пожара были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв. м с распространением пламени на крышу. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара и ликвидировали огонь в течении 10 минут.

"К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава", - говорится в официальном уведомлении ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Краматорск пожарные провели операцию по спасению двух малолетних детей, пострадавших от пожара.


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