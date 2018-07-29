В Киеве загорелся товарный склад - ВИДЕО

Сообщается, что на место пожара были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв. м с распространением пламени на крышу. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара и ликвидировали огонь в течении 10 минут.

"К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава", - говорится в официальном уведомлении ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Краматорск пожарные провели операцию по спасению двух малолетних детей, пострадавших от пожара.