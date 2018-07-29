В Киеве задержали профессионального "домушника" - ФОТО

По предварительной информации, мужчина при помощи специального снаряжение проник в дом, спустившись с крыши. Через балконную дверь он прокрался внутрь и принялся собирать ценные вещи. Вор наткнулся на тайник, откуда вытащил 1 млн долларов.

Преступника задержали в одном из отелей столицы. У него была изъята сумка с похищенными деньгами, часть из которых он успел потратить на приобретение автомобилей, дорогих брендовых вещей и тому подобное.

Сейчас грабителю грозит уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, за которое он загремит за решетку на 7 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Одесса взломщик машин залез в авто местной жительницы, после чего сам того сам того не ожидая, крепко уснул.