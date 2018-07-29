17:39 29.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестный поджог частный автомобиль - ФОТО

В  Киеве на бульваре Кольцова, 13 неизвестный закинул "коктейль Молотова" в автомобиль, находящийся на территории гаражного кооператива. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестный поджог частный автомобиль - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, неизвестный разбил стекло и, по всей видимости, закинул коктейль Молотова. Автомобиль сгорел до тла. В момент поджога в салоне машины никого не было. 

Сторож кооператива сообщил, что на его смене на территории гаражного сектора через главный въезд "третьи лица" проникнуть не могли. 

На месте инцидента спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям точно констатировали, что по предварительной информации это был умышленный поджог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве появилась группа неизвестных, поджигающих лифты в подьездах.


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