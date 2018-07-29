13:55 29.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка протаранила отбойник - ФОТО

Сегодня ночью возле станции метро "Берестейская" произошло двойное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве иномарка протаранила отбойник - ФОТО

По предварительной информации,  Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Победы в сторону Индустриального моста, как вдруг его подрезал автомобиль серого цвета. Из-за этого Lacetti занесло, он врезался в отбойник и автомобиль развернуло.

Буквально через 15 минут, когда уже был установлен знак аварийной остановки и движение по крайней левой полосе было ограничено, из-за поворота Выехал Subaru и Mercedes. Forester в последний момент увидел препятствие на проезжей части и начал притормаживать и перестраиваться правее. В этот момент Vito врезался в бампер японского автомобиля.

На место ДТП прибыла патрульная полиция, от госпитализации участники ДТП отказались. Остальные обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулось две пары легковых автомобиле


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