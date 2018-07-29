В Хмельнике молния попала в беседку, два человека погибли

Еще один на данный момент находится в реанимации. Как сообщает местное издание Vinbazar.com, несчастный случай произошел около четырех часов дня на улице Лысенко около местного магазина.

Во время грозы молния ударила в беседку, где находились люди. От электрического разряда 25 и 38-летние местные жители погибли на месте. Их 36-летний товарищ, который стоял возле беседки, попал в больницу и сейчас находится в реанимационном отделении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 22 июля, в частном жилом доме в селе Ивановка Житомирской области произошел пожар. При этом дом загорелся от удара молнии. К счастью во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме.