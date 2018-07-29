11:28 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Египте туроператоры опять "бросили" украинских туристов

В египетском курортном городе Хургада в очередной раз застрыли украинские отдыхающие. Об этом передает ТСН.

В Египте туроператоры опять

Сообщаемся, что около 200 туристов съехались для отправки в Киев в 11 по местному времени, но представитель компании не пришел в указанное время. Отдыхающие рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора, но точного ответа о дате им никто не предоставил.

Официальный туроператор уже дал ответ о готовящемся рейса для доставки туристов домой: "Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание".

Как сообщалось в "УРА-Информ", аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp из Египта во Львов и из Львова в Египет


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