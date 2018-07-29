13:23 29.07.2018 | Общество | Новости
100200092:roman

Смерть настигает даже "адвокатов дьявола"

В центре Белграда неизвестный расстрелял Драгослава Огняновича, который защищал на Международном трибунале по бывшей Югославии бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

Смерть настигает даже

Об этом передает DW.

Сообщается, что Огняновича убили во время его встречи с сыном, который сейчас находится в реанимации. Он занимался защитой Слободана во время его судебного процесса в Гааге в начале 2000-х годов.

Диктатор скончался в тюрьме от сердечного приступа в марте 2006 года.

Милошевича считают одним из главных виновников этих драматических событий, международным преступником. Другие не усматривают в его действиях никакой преступной составляющей и считают его, а также страну, которой он руководил и интересы которой жёстко отстаивал, жертвой произвола со стороны США и НАТО

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец в штате Техас расстрелял троих пенсионеров в доме для престарелых. 


Поделиться
Читайте также:
 
Мьянма начала срочную эвакуацию жителей севера страны из-за мощных наводнений В Киеве загорелся товарный склад - ВИДЕО День спецназовца в Украине - отечественные лидеры поздравили военных с их профессиональным праздником В столице продолжается разгул пьяных автомобилистов - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив