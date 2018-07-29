Смерть настигает даже "адвокатов дьявола"

Об этом передает DW.

Сообщается, что Огняновича убили во время его встречи с сыном, который сейчас находится в реанимации. Он занимался защитой Слободана во время его судебного процесса в Гааге в начале 2000-х годов.

Диктатор скончался в тюрьме от сердечного приступа в марте 2006 года.

Милошевича считают одним из главных виновников этих драматических событий, международным преступником. Другие не усматривают в его действиях никакой преступной составляющей и считают его, а также страну, которой он руководил и интересы которой жёстко отстаивал, жертвой произвола со стороны США и НАТО

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец в штате Техас расстрелял троих пенсионеров в доме для престарелых.