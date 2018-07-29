Пророссийские боевики пошли в наступление в районе Крымского

Сообщается, что сегодня днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

"Получив решительный отпор противник под плотным огнем наших защитников обратился к уходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четком и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными", - говорится в официальной сводке пресс-службы ООС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ.