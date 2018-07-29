07:00 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Правоохранители провели операцию по задержанию "Крестного отца" отечественной наркоторговли - ФОТО

Украинские полисмены провели операцию по задержанию двух руководителей наркосиндиката. Об этом передает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Правоохранители провели операцию по задержанию

Сообщается, что задержанным оказался 32-летний житель города Никополь, который проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. Второго фигуранта дела, того самого "Крестного отца", удалось задержать из-за того, что последний по нелепой случайности попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп.

Во время осмотра квартиры были обнаружены автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъято две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида.

"Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства", - подтвердил Вячеслав Аброськин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Национальной полиции в Днепре провели операцию по задержанию наемного киллера, которого разыскивали правоохранители Евросоюза.


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