09:58 29.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Из минометов и пулеметов досталось украинским ратникам около Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного.

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонью Кроме того, на Луганском направлении была замечена разведывательная группа противника, Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, дабы враг отступил за линию раграничения.

В результате обсрелов не пострадал ни один украинсктй военнослужащий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июля, на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 34 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ.


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