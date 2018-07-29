На столичном вокзале задержали цыганку, обворовывавшую пассажиров

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, внимание правоохранителей привлекла подозрительного вида женщина, которая пыталась спрятаться от глаз полисменов в общественном туалете. В этот момент полиция получила сообщение о краже личного имущества одного из пассажиров. При первичном осмотре личных вещей женщины выяснилось, что преступление совершила именно она.

Задержанной оказалась 33-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимый за имущественные преступления. На данный момент решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители задержали вора, который с помощью альпинистского снаряжения украл из многоэтажки в Одессе 1 млн долларов.